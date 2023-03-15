Сенаторы США потребовали от Пентагона отправить истребители F-16 на Украину

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Восемь американских сенаторов направили письмо министру обороны США Ллойду Остину с требованием отправить Украине истребители F-16. Об этом пишет газета Politico.

— После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работавшими в поддержку Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США необходимо внимательно отнестись к предоставлению Украине самолетов F-16, — говорится в документе.

Сенаторы призвали главу минобороны предоставить оценку факторов, которые нужны для передачи украинской армии данного оружия до 19 марта, пишет Politico.

По информации CNN, президент Украины Владимир Зеленский хотел направить американскому правительству список необходимого вооружения. Как утверждается, Киев рассчитывает получить истребители F-16. Такое вооружение украинскому руководству необходимо «для ускорения окончания конфликта».

24 февраля Польша передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2А4 в рамках военной поддержки. По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, в ближайшее время будет поставлена остальная часть заявленной со стороны Варшавы помощи.