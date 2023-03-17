Посольство России сочло незаконной передачу Словакией советской военной техники Украине

Фото: Минобороны РФ

Передача Словакией советской и российской военной техники на Украину незаконна с правовой точки зрения. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в посольстве России в Братиславе.

— Передача Киеву военной техники советского и российского производства является незаконной с правовой точки зрения, поскольку соответствующие российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу ВВТ (вооружения и военной техники — прим. «ВМ») третьим государствам без разрешения страны-производителя, — приводит сообщение ТАСС.

Словацкие власти 17 марта одобрили передачу истребителей МиГ-29 Украине. С этим решением ознакомлены и согласны президент Словакии и спикер парламента.

Польша также в ближайшие дни передаст Украине четыре самолета МиГ-29, сообщил польский президент Анджей Дуда. Остальные воздушные судна находятся на сервисном обслуживании, пояснил он.

Восемь американских сенаторов, по данным газеты Politico, направили письмо главе Пентагона Ллойду Остину с требованием отправить Украине истребители F-16.

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с поставками натовского вооружения изменится характер грядущего наступления российской армии.