Власти Словакии одобрили передачу МиГ-29 Украине

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Словацкие власти одобрили передачу истребителей МиГ-29 Украине. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Эдуард Хегер.

— Правительство приняло решение и единодушно одобрило международное соглашение о дарении МиГ-29 и систем ПВО Kub Украине, — сказал он.

С этим решением ознакомлены и согласны президент Словакии и спикер парламента, цитирует его сайт братиславской газеты Pravda.

Накануне президент Польши Анджей Дуда рассказал, что Варшава в ближайшие дни передаст Украине четыре самолета МиГ-29. По его словам, остальные воздушные судна находятся на сервисном обслуживании. После завершения необходимых работ они будут переданы Украине.

В минувшую среду, 15 марта, Politico сообщило, что восемь американских сенаторов направили письмо главе Пентагона Ллойду Остину с требованием отправить Украине истребители F-16. Они призвали главу минобороны предоставить оценку факторов, которые нужны для передачи украинской армии данного оружия.

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с поставками натовского вооружения изменится характер грядущего наступления российской армии.