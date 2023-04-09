Эрдоган анонсировал запуск в космос первого наблюдательного спутника Турции

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Во вторник, 11 апреля, Турция запустит в космос свой первый наблюдательный спутник. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 9 апреля.

— IMECE, наш первый спутник наблюдения с высоким разрешением, изготовленный на отечественных и национальных мощностях, будет запущен на космическую орбиту 11 апреля, — написал глава государства в Twitter.

Эрдоган добавил, что обученные специалисты и разрабатываемые в стране технологии позволят Турции в дальнейшем продолжать участие в глобальной космической гонке.

Спутник IMECE был разработан Исследовательским институтом космических технологий Tubitak-Uzay. С его помощью специалисты смогут получать снимки высокого разрешения с детализацией менее одного метра.

Аппарат позволит собирать необходимую информацию для оборонных нужд Турции, принятия мер по борьбе со стихийными бедствиями, а также наблюдать за сельскохозяйственной сферой страны.

В конце июля прошлого года президент России Владимир Путин и глава Роскосмоса Юрий Борисов провели встречу, в ходе которой последний объявил о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года. Подобное решение означает, что в отечественной космонавтике стоит ожидать кардинальных изменений. Такое мнение «Вечерней Москве» выразил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Строительство российской орбитальной станции, которая заменит МКС, планируется начать не ранее 2028 года. Об этом сообщил генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев. По его словам, изначально на орбиту планируют запустить научно-энергетический модуль, а затем узловой и шлюзовой модули. Предполагается, что первый экипаж может полететь на станцию в 2028 году.