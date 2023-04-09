Посетивший 104 страны россиянин назвал самое дешевое место отдыха

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Путешественник из Ярославля, посетивший 104 страны, рассказал о самом дешевом месте для отдыха.

Турист всегда останавливался в недорогих отелях с номерами экономкласса. По его признанию, лучшим местом для отдыха являются страны Юго-Восточной Азии.

Это связано с тем, что в регионе развита транспортная инфраструктура, а также много дешевых отелей. Кроме того, добраться до них можно благодаря компаниям-лоукостерам. Россиянин подчеркнул, что на десять перелетов в Юго-Восточной Азии он потратил 55 тысяч рублей, пишет «ФедПресс».

В этом году россиян ожидают длинные майские праздники. Это отличная возможность запланировать короткий отпуск и отправиться в путешествие. О том, какие направления стоит выбрать для отдыха внутри страны и за ее пределами, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

Также профессор Финансового университета при правительстве России Марина Буянова рассказала «ВМ», что для отпуска лучше всего выбирать месяц с наибольшим количеством рабочих дней. По ее словам, определить, какой месяц больше остальных подходит для отпуска, можно с помощью производственного календаря.