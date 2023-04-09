Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью первую партию за мировую шахматную корону с китайским оппонентом Дин Лижэнем. Встреча прошла в воскресенье, 9 апреля, в Астане.

Российский гроссмейстер играл белыми фигурами. Партия завершилась на 49-м ходу. Таким образом, оба спортсмена заработали по 0,5 очка.

По регламенту победителем матча станет тот, кто первым наберет 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий, а затем при необходимости пройдет тай-брейк.

Призовой фонд поединка составляет два миллиона евро. Если игроки уложатся в 14 партий, то победитель получит 60 процентов от суммы. В противном случае он может рассчитывать на гонорар в 55 процентов.

В конце февраля стало известно, что Федерация шахмат России официально принята в состав Азиатской федерации шахмат. За принятие ФШР проголосовали 29 делегатов, еще шесть воздержались, а против выступил всего один участник голосования.

22 февраля совет Международной шахматной федерации одобрил переход российских шахматистов в Азию. Решение было принято единогласно.