Павел Дуров проиграл борьбу за автомобильный номер стоимостью в миллиард рублей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров уступил в борьбе за автомобильный номер стоимостью более миллиарда рублей. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил блогер и представитель компании Whitewill Станислав Исаев.

Он рассказал, что 8 апреля в Дубае прошел благотворительный аукцион. Лотом стал автомобильный номер, на котором была только цифра 7.

Стартовая цена лота составляла 331 миллион рублей. В какой-то момент Дуров поднял ставки до 773 миллионов, однако предложение быстро перебили. В итоге автомобильный номер ушел с молотка за 1,2 миллиарда рублей, а покупатель пожелал остаться анонимным.

— Часть денег уходит на развитие городской инфраструктуры и в этот раз часть выделят эндаументу 1 Billion Meals, который поставил задачу раздать миллиард порций еды нуждающимся по всему миру, — написал Исаев в своем Telegram-канале.

Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов в феврале 2021 года, однако известно об этом стало годом позже. Дуров использует паспорта ОАЭ и Франции для путешествий и деловых поездок. При этом гражданство Сент-Китс и Невис Дуров использовал только в первые годы после отъезда из России.