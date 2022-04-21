Forbes: Павел Дуров получил гражданство ОАЭ

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Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Forbes в четверг, 21 апреля.

Новое гражданство предприниматель получил еще в феврале 2021 года. Теперь он является гражданином четырех стран: России, Франции, государства Сент-Китс и Невис, а также ОАЭ.

Как уточнил один из собеседников журнала, Дуров использует паспорта ОАЭ и Франции для путешествий и деловых поездок. При этом гражданство Сент-Китс и Невис Дуров использовал только в первые годы после отъезда из России.

Однако уточняется, что срок действия российского паспорта Дурова уже истек. Сам бизнесмен не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет, передает НСН.

В конце декабря 2021 года Forbes сообщил, что Дуров и создательница магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стали самыми разбогатевшими людьми в стране по итогам 2021 года. Состояние Дурова за год выросло на 13,8 миллиарда долларов и составило 17,24 миллиарда.