Составлен рейтинг самых разбогатевших в 2021 году россиян

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Основатель Telegram российский бизнесмен Павел Дуров и создательница магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стали самыми разбогатевшими людьми в стране по итогам 2021 года. Об этом свидетельствует рейтинг журнала Forbes.

По данным издания, состояние Дурова за год выросло на 13,8 миллиарда долларов и составило 17,24 миллиарда. На такой прирост капитала повлияли, в том числе и сбои в работе Facebook и Instagram, которые произошли в октябре уходящего года.

Состояние владелицы Wildberries, в свою очередь, увеличилось на 11,9 миллиарда и составило 13,02 миллиарда.

В рейтинг пяти самых успешных бизнесменов по итогам года также вошли Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов и Вагит Алекперов.

В конце сентября американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes: тогда его состояние составило более 203,4 миллиарда долларов. Второе место в списке занял глава компании Amazon Джефф Безос, третье — генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. В пятерку также попали один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс и глава компании Facebook Марк Цукерберг.