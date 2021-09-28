Илон Маск вновь возглавил рейтинг миллиардеров по версии Forbes

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Американский предприниматель Илон Маск занял первую строчку рейтинга богатейших людей. Он обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса. При этом состояние Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.

Илон Маск владеет долями в компаниях SpaceX и Tesla. На 27 сентября его состояние оценивалось в 203,4 миллиарда долларов. За сутки оно выросло почти на четыре миллиарда.

Богатство Безоса оценивается в 197,7 миллиарда долларов. Третье место занимает Арно с состоянием в 175,7 миллиарда долларов, четвертое — основатель Microsoft Билл Гейтс (его состояние — 131 миллиард долларов). Основатель Facebook Марк Цукерберг замыкает пятерку. Его состояние оценивается в 126,4 миллиарда долларов.

Лидером в августе прошлого года стал Безос, а вторым — Бернар Арно, который является президентом группы Louis Vuitton Moët Hennessy.

Маск обгоняет Безоса в рейтинге уже не первый раз. В январе Безос опускался на вторую строчку, но долго Илон удержаться на пьедестале не смог.

24 сентября стало известно, что Илон Маск расстался с канадской певицей Граймс после трех лет совместной жизни. Маск был два раза женат. У него есть пятеро сыновей от первой супруги — канадской писательницы Джастин Маск.