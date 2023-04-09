Росздравнадзор не выявил дефицита лекарств по международным непатентованным наименованиям

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Дефицита лекарств по международным непатентованным наименованиям (МНН) в России на данный момент не выявлено. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

— Лекарственные препараты по одному МНН могут выпускаться в различных лекарственных формах под разными торговыми наименованиями, и временное отсутствие конкретного торгового наименования в аптеке не является признаком дефицита, так как терапевтический эффект имеющихся в наличии лекарственных препаратов с тем же действующим веществом идентичен, — цитирует сообщение РИА Новости.

В начале марта Путин поручил правительству к апрелю рассмотреть вопрос о новых мерах поддержки производства лекарств. По его словам, подобный шаг позволит предотвратить дефицит препаратов.

Госдума в первом чтении одобрила законопроекты о введении ответственности за ввоз в Россию незарегистрированных лекарств, включенных в список Всемирной организации здравоохранения. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем заключаются предложения авторов законопроекта и как это может повлиять на ситуацию с лекарствами в стране.