«Ак Барс» обыграл «Авангард» и первым вышел в финал Кубка Гагарина

Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» / ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в овертайме и стал первым финалистом Кубка Гагарина. Встреча прошла в воскресенье, 9 апреля, в Казани.

В первом периоде омский клуб лидировал в счете благодаря шайбам Алексея Береглазова и Рида Буше. В последнем периоде хозяева переломили ход матча и перевели встречу в овертайм усилиями Дмитрия Юдина и Кирилла Адамчука. В дополнительное время Вадим Шипачев забросил победную шайбу и вывел «Ак Барс» в финал.

Казанский клуб выиграл серию со счетом 4:1 и теперь ждет соперника по финалу. Им может стать московский ЦСКА или СКА из Санкт-Петербурга. На данный момент счет в их серии — 2:2. Оппонент казанского клуба определится только после достижения четырех побед.

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» потерял шансы на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги. После победы «Флориды Пантерз» над «Баффало Сейбрз» в регулярном чемпионате со счетом 2:1 столичный коллектив лишился математических шансов на продолжение борьбы за трофей.