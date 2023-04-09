Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Ак Барс» обыграл «Авангард» и первым вышел в финал Кубка Гагарина

Евгений Силаев
Спорт
«Ак Барс» обыграл «Авангард» и первым вышел в финал Кубка Гагарина
Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» / ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в овертайме и стал первым финалистом Кубка Гагарина. Встреча прошла в воскресенье, 9 апреля, в Казани.

В первом периоде омский клуб лидировал в счете благодаря шайбам Алексея Береглазова и Рида Буше. В последнем периоде хозяева переломили ход матча и перевели встречу в овертайм усилиями Дмитрия Юдина и Кирилла Адамчука. В дополнительное время Вадим Шипачев забросил победную шайбу и вывел «Ак Барс» в финал.

Казанский клуб выиграл серию со счетом 4:1 и теперь ждет соперника по финалу. Им может стать московский ЦСКА или СКА из Санкт-Петербурга. На данный момент счет в их серии — 2:2. Оппонент казанского клуба определится только после достижения четырех побед.

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» потерял шансы на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги. После победы «Флориды Пантерз» над «Баффало Сейбрз» в регулярном чемпионате со счетом 2:1 столичный коллектив лишился математических шансов на продолжение борьбы за трофей.

Спорт Хоккей Соревнования
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Все мнения
О проекте