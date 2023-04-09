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Движение поездов на Ленинградском направлении МЖД изменится с 10 апреля

Евгений Силаев
Город
Движение поездов на Ленинградском направлении МЖД изменится с 10 апреля
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С 10 по 27 апреля изменится расписание движения на Ленинградском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, с понедельника по четверг с 11:30 до 15:30 отменят движение поездов от Зеленограда до Ленинградского вокзала. В остальное время увеличат интервалы движения между составами.

В частности, в пиковые часы время ожидания будет увеличено до 20 минут, а после 20:00 — до 40. Кроме того, на некоторых маршрутах будет отменена часть остановок.

Во время отсутствия движения специалисты будут проводить ремонтные работы на станции Крюково в Зеленограде. Это необходимо в рамках подготовки к открытию будущего третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Похожие изменения внесли в расписание движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Ограничения будут действовать с 7 по 27 апреля. Часть поездов отменена, у другой части меняется расписание. Интервалы движения составов увеличены.

Вокзалы МЖД Поезда Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
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