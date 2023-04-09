Вечер памяти узников концлагерей пройдет в красногорском филиале Музея Победы

Фото: Музей Победы

В филиале Музея Победы в Красногорске в преддверии Международного дня освобождения узников пройдет вечер памяти. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие состоится 10 апреля в 15:00. В нем примут участие бывшие узники концлагерей, а также представители общественных организаций.

Участники вечера проведут памятный митинг и вспомнят жертв концлагерей. Также они возложат цветы к столбу из концлагеря Заксенхаузен.

— В красногорском филиале Музея Победы хранятся уникальные экспонаты, рассказывающие об этой мрачной странице истории. Один из них – столб из ограды концентрационного лагеря Заксенхаузен. Именно этот столб сбил первый советский танк, который въехал на территорию Заксенхаузена 22 апреля 1945 года. Столб был подарен музею в 1987 году Министерством культуры ГДР в дни проведения там выставки из Красногорска, — рассказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

Музей Победы также анонсировал бесплатное посещение ряда экспозиций для детей до 14 лет во время школьных каникул с 10 по 16 апреля. Ребят ждут разнообразные экскурсии, в том числе квесты, интерактивные программы, мастер-классы и прочие мероприятия. Дети старше 14 лет смогут приобрести билеты на экскурсии музея при помощи «Пушкинской карты».