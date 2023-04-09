Reuters: Китайский поисковик Baidu подал в суд на компанию Apple

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Китайская поисковая система Baidu подала в суд на американскую компанию Apple из-за клонов своего бота Ernie. Об этом сообщило агентство Reuters.

Baidu разработала своего бота в качестве ответа на американский ChatGPT. В компании заявили, что их искусственный интеллект не имеет собственного приложения, однако таковое было замечено в App Store.

— До официального объявления нашей компании любое приложение Ernie, которое вы видите в AppStore или других магазинах, является подделкой, — заявили в компании.

Эксперты «Вечерней Москвы» и разработчики нейросетей обсудили, насколько вероятен сценарий восстания машин, чем опасен бесконтрольный ИИ, есть ли в этой технологии какие-либо перспективы.

Также «ВМ» узнала у эксперта, к чему может привести работа с нейросетями в образовательной системе и какое место в ней должны занимать цифровые технологии. По мнению технического директора ИМБА ИТ Марата Залотдинова, после развития интернета можно было предполагать, что благодаря Сети многие школьники и студенты перестанут учиться и будут использовать только готовые материалы.