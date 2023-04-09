Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Reuters: Китайский поисковик Baidu подал в суд на компанию Apple

Евгений Силаев
В мире
Reuters: Китайский поисковик Baidu подал в суд на компанию Apple
Фото: Unsplash

Китайская поисковая система Baidu подала в суд на американскую компанию Apple из-за клонов своего бота Ernie. Об этом сообщило агентство Reuters.

Baidu разработала своего бота в качестве ответа на американский ChatGPT. В компании заявили, что их искусственный интеллект не имеет собственного приложения, однако таковое было замечено в App Store.

— До официального объявления нашей компании любое приложение Ernie, которое вы видите в AppStore или других магазинах, является подделкой, — заявили в компании.

Эксперты «Вечерней Москвы» и разработчики нейросетей обсудили, насколько вероятен сценарий восстания машин, чем опасен бесконтрольный ИИ, есть ли в этой технологии какие-либо перспективы.

Также «ВМ» узнала у эксперта, к чему может привести работа с нейросетями в образовательной системе и какое место в ней должны занимать цифровые технологии. По мнению технического директора ИМБА ИТ Марата Залотдинова, после развития интернета можно было предполагать, что благодаря Сети многие школьники и студенты перестанут учиться и будут использовать только готовые материалы.

искусственный интеллект Суды Apple
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Все мнения
О проекте