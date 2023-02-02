Киберэксперт Залотдинов рассказал, как нейросеть изменит сферу образования

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Студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) написал диплом при помощи нейросети ChatGPT, которая способна генерировать осмысленный и связанный текст. Молодой человек сумел защитить диплом, после чего поделился своей историей в Twitter. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, к чему может привести такая практика работы с нейросетями и какое место в образовательной системе должны занимать цифровые технологии.

По мнению технического директора ИМБА ИТ Марата Залотдинова, после развития интернета можно было предполагать, что благодаря Сети многие школьники и студенты перестанут учиться и будут использовать только готовые материалы, которые есть в публичном доступе для решения контрольных, проектов и дипломных работ. Собственно, как это было раньше с «пособиями по ГДЗ (готовые домашние задания — прим. «ВМ») или сборниками сочинений.

— По итогу эти технологии стали как дополнительная база знаний, которую необходимо правильно и вдумчиво использовать. Каждая новая технология — это что-то неизвестное и поэтому многие чувствуют «угрозу», — объяснил специалист.

Если брать ChatGPT, благодаря которой студент из РГГУ написал дипломную работу, эта сеть представляет опасность не для образования, а, скорее, для некоторых профессий, считает эксперт.

— Например, для junior-разработчиков, — уточнил спикер. — Так как искусственный интеллект (ИИ) сможет за них выполнять работу по программированию, — предположил Залотдинов. — Но благодаря компании OpenAI, разработавшей сервис по распознаванию происхождения текста, можно будет понять, был ли подготовлен текст ИИ или человеком.

С развитием технологий таких сервисов будет становиться все больше. Вероятнее всего, нейросети, скорее, будут использоваться как один из инструментов для помощи в образовании, нежели станут камнем преткновения для потенциала обучения, заключил Залотдинов.