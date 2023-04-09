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WP: ВКС России почти сбили британский самолет над Черным морем в 2022 году

Ирэна Колесова
В мире
WP: ВКС России почти сбили британский самолет над Черным морем в 2022 году
Фото: Минобороны РФ

Российские истребители Су-27 почти сбили самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint из Великобритании над Черным морем в 2022 году. Об этом написало издание Washington Post, которое ссылается на слитые в Сеть секретные данные Пентагона.

— Российский истребитель почти сбил британский самолет наблюдения в прошлом году… инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в конфликт на Украине, — сообщает газета.

Осенью 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с заявлением. Он сказал, что самолеты Королевских ВВС перестали патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Причиной он назвал ракету, якобы запущенную с российского истребителя. Уоллес уточнял, что речь идет о двух Су-27, один из которых, по его словам, «выпустил ракету». По данным министра, все происходило вне пределов прямой видимости, передает РИА Новости.

В конце марта еще один стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании в сопровождении двух истребителей заметили в акватории Черного моря. Boeing RC-135W Rivet Joint сделал круг возле побережья Румынии, а затем направился в восточном направлении. Разведывательный самолет сопровождали истребители Eurofighter Typhoon. Все происходило примерно в 100 километрах от крымского побережья.

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