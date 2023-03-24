Британский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма

Фото: shutterstock

Стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании в сопровождении двух истребителей заметили в акватории Черного моря у берегов Крыма. Об этом в пятницу, 24 марта, свидетельствуют данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Около 17:30 Boeing RC-135W Rivet Joint сделал круг возле побережья Румынии, а затем направился в восточном направлении. Разведывательный самолет сопровождали истребители Eurofighter Typhoon.

Все три самолета были зафиксированы на расстоянии 100 километров от побережья Крыма. После этого они отправились обратно в сторону Румынии, свидетельствуют данные сервиса.

20 марта радиолокационные системы ПВО России заметили над Балтийским морем два бомбардировщика В-52Н ВВС США. Из-за этого в воздух был поднят российский истребитель Су-35, который пресек нарушение границы.

Соединенные Штаты Америки планируют и далее приближаться к российским границам и продолжать полеты над Черным морем. Вашингтон называет «незаконными» любые ограничения со стороны России. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, имеют ли право Штаты летать над Черным морем и зачем им это.