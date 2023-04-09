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«Зенит» обыграл «Локомотив» впервые с 2017 года

Ирэна Колесова
Спорт
«Зенит» обыграл «Локомотив» впервые с 2017 года
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Петербургский «Зенит» выиграл у московского «Локомотива» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила 9 апреля в Москве.

«Сине-бело-голубые» обыграли своих столичных соперников со счетом 2:1. Автором первого гола стал Вендел, который отправил мяч в ворота на 40-й минуте матча. Затем отличился Матео Кассьерра, забивший на 77-й минуте. Примечательно, что для Кассьерры это первый гол, забитый в составе петербургской команды в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе «Локомотива» на 26-й минуте матча отличился Максим Глушенков. Зенитовцы сумели одержать победу над «Локомотивом» в первый раз с 2017 года. Спортивный юбилей отметил Андрей Мостовой, для него этот матч стал сотым в составе петербургского клуба.

Сейчас «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы, у команды в активе 54 очка. «Локомотив» получил 25 баллов и расположился на 11-м месте в рейтинге.

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграл вничью с турецким «Фенербахче» в благотворительном матче. Встреча прошла в четверг, 23 марта, в Стамбуле и завершилась со счетом 2:2. Все средства, вырученные от проведения матча, пойдут на помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Турции.

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