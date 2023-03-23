Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ФК «Зенит» сыграл вничью с турецким «Фенербахче» в товарищеском матче

Евгений Силаев
Спорт
ФК «Зенит» сыграл вничью с турецким «Фенербахче» в товарищеском матче
Фото: VK / ФК «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграл вничью с турецким «Фенербахче» в благотворительном матче. Встреча прошла в четверг, 23 марта, в Стамбуле и завершилась со счетом 2:2.

Счет открыл полузащитник хозяев Хакан Мерт Яндаш. До перерыва «Зенит» смог переломить ход встречи и выйти вперед. Забитыми мячами отметились Малком и Клаудиньо. Во втором тайме полузащитник «Фенербахче» Бора Айдынлык дальним ударом сравнял счет.

Все средства, вырученные от проведения матча, пойдут на помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Турции.

Накануне чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Месут Озил принял решение завершить карьеру. Он выступал за «Шальке 04», «Вердер», «Реал», «Арсенал», «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».

О завершении карьеры в феврале также заявил бронзовый призер чемпионата Европы по футболу в составе сборной России Юрий Жирков. Последним клубом для спортсмена стала подмосковная команда «Химки», которую он покинул в 2022 году.

Футбол ФК «Зенит» Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте