Чемпион мира по футболу Месут Озил завершил карьеру

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Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Месут Озил сообщил, что принял решение завершить карьеру.

В текущем футбольном сезоне 34-летний Озил выступал в турецком клубе «Истанбул Башакшехир» на правах свободного агента. Он принял участие в четырех матчах, но не отличился забитыми голами.

— Мне выпала честь быть профессиональным футболистом на протяжении почти 17 лет. Но в последние недели и месяцы, после получения нескольких травм, стало ясно, что пришло время покинуть большую арену, — поделился Озил в соцсетях.

Спортсмен поблагодарил клубы, в которых выступал, — «Шальке 04», «Вердер», «Реал», «Арсенал», «Фенербахче», «Истанбул Башакшехир» — и их тренеров.

Озил стал победителем чемпионата мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии. Также он завоевывал бронзу ЧМ и двух чемпионатов Европы.

О завершении карьеры в феврале заявил бронзовый призер чемпионата Европы по футболу в составе сборной России Юрий Жирков. Последним клубом для спортсмена стала команда «Химки», которую он покинул в 2022 году.