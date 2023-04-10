Всемирный банк призвал найти выход из тупика с долгами беднейших стран мира

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Главной темой обсуждения на весенней сессии Всемирного банка станет выход из тупика, в котором оказались беднейшие страны планеты из-за долгов. Об этом в понедельник, 10 апреля, написал президент организации Дэвид Малпасс.

— Решение тупикового положения с реструктуризациями долга, особенно в беднейших странах мира, будет в центре обсуждений, — указал Малпасс в своей статье, опубликованной Всемирным банком.

По словам главы Всемирного банка, ему предстоит говорить о кризисе с главами Минфина Индии, Эфиопии, Ямайки. В обсуждении также будет принимать участие директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Малпасс отметил, что ожидает серьезного подхода к обсуждению проблемы, в том числе с точки зрения проведения реструктуризаций. По его словам, пока кредиторам приходится затрачивать огромное количество времени на решения, которые должны быть приняты заранее. Это касается реструктуризации и сроков возможных выплат от стран-должников.

Глава МВФ сообщала, что 15% беднейших стран уже оказались в долгах, еще 45% рискуют с ними столкнуться. Кристалина Георгиева опасается, что в будущем количество запросов на реструктуризацию окажется огромным.

Кристалина Георгиева также говорила, что уязвимость глобальной экономики может привести к скорому «буму». Она отметила, что мировая экономика не приближается к повторению глобального кризиса 2008 года. Глава МВФ подчеркнула, что растущая эскалация между Китаем и США, а также ситуация на Украине, негативно отражаются на состоянии мировой экономики.