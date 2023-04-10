Три человека стали жертвами стрельбы в американском штате Орландо

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Три человека, в том числе ребенок, стали жертвами очередной стрельбы в США. Как сообщили в полиции штата Орландо, все произошло ночью в воскресенье, 9 апреля.

Правоохранителям поступила информация, что в доме в Орландо происходит акт домашнего насилия. Когда полицейские подъехали на место, они услышали звуки стрельбы. Вооруженный мужчина выбежал на улицу и попытался открыть огонь по стражам порядка. Ответными выстрелами преступник был уничтожен.

— В доме три человека были обнаружены с пулевыми ранениями, среди них был ребенок... Все трое были мертвы, — говорится в заявлении на странице полиции в Twitter.

Полицейским уже удалось установить личность нападавшего. Им оказался Лакорвис Тамар Дэйли, ему было 29 лет. Пока ничего не известно о его мотивах, а также о том, попадался ли он в поле зрения американской полиции ранее.

Очередная школьная бойня произошла во вторник, 28 марта, в городе Нэшвилл в штате Теннесси. 28-летняя женщина-трансгендер пришла в учебное заведение с двумя штурмовыми винтовками и боевым пистолетом. Выпускница христианской школы убила троих детей, двоих учителей и сторожа. После этого ее успели остановить сотрудники полиции.