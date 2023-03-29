Трагедия под шутки Джо: почему бывшая ученица христианской школы в США застрелила шестерых человек

Учителя вместе с детьми спрятались в лесу и в церкви недалеко от школы. Они вышли из укрытия, когда приехала полиция / Фото: John Bazemore / AP / ТАСС

Очередная школьная бойня произошла во вторник, 28 марта, в городе Нэшвилл в штате Теннесси. 28-летняя женщина-трансгендер пришла в учебное заведение с двумя штурмовыми винтовками и боевым пистолетом.

Эта история внушает, с одной стороны, ужас, с другой — осознание катастрофического абсурда, царящего в сегодняшней Америке. 28-летняя выпускница христианской, на минуточку, школы Одри Элизабет Хейл пришла в свое бывшее учебное заведение, вооружившись целым арсеналом. Она вошла в вестибюль, высадив стеклянную дверь из винтовки. На голове — красная шапочка, на груди — черный жилет-разгрузка с боеприпасами. Она убила троих 9-летних детей, двоих учителей и сторожа. Остальные успели спастись, сбежав в ближайшую лесополосу и церковь. Полиция на место трагедии прибыла примерно через 10 минут. Убийцу застрелили.

— У Хейл вообще не было криминального прошлого, — заявил начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк. — Но нападение она тщательно спланировала, оружие она получила законным путем.

Стрельба в Нэшвилле стала уже 128-й массовой стрельбой в США в этом году, согласно Архиву насилия с применением огнестрельного оружия. Также в этом году в США было зарегистрировано 89 случаев насилия с применением огнестрельного оружия в детских садах, школах.

Но ситуация была бы недостаточно абсурдной, если бы президент США Джозеф Байден после вопроса о стрельбе на пресс-конференции не начал шутить:

— Меня зовут Джо Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так, — заявил президент.

Без комментариев...

Политолог Григорий Савельев считает:

— Трагедия в Нэшвилле и реакция на нее властей США — это квинтэссенция всего происходящего в Америке. Абсурд и деградация. Страна идет вразнос, катится по наклонной: трансгендеры, свободный оборот оружия, постоянно гибнущие дети... Это симптомы тяжелой болезни общества в целом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Марков, политолог:

— Вместо того чтобы сказать девушке, решившей стать трансгендером, — ты псих, тебе нужно к психиатру, ей говорят: молодец, ты новый тип человека! Да еще и дают разрешение на ношение оружия. И вот результат. Одна из причин трагедии — политика властей США, запутавшихся в «половых новшествах».