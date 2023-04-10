Патриарх Кирилл объяснил причины столкновения России и Запада

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К столкновению России и Запада привело отсутствие общих ценностей, а также норм христианской морали в европейских странах и США. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подчеркнув, что дипломатия разрядки в отношениях западных государств с Москвой оказалась ложной.

По словам патриарха, на Западе давно ставили своей целью одурачить Россию, без военного вмешательства внедрить собственные спорные ценности и нравственные ориентиры, «подмять» россиян под себя.

— Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда же стало ясно, что ничего общего уже нет, все это и привело к военному противостоянию, — сказал патриарх Кирилл участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что сейчас Москву и Запад практически ничего не связывает. Россия старается отстаивать собственные традиционные ценности, православную веру в Бога. Страна не принимает понятие родителя 1 и родителя 2, не собирается потакать стиранию различий между полами, противостоит внедрению в наше общество развратных идей, передает РИА Новости.

В воскресенье, 9 апреля, Русская православная церковь отметила Вербное воскресенье. Это праздник Входа Господня в Иерусалим, одна из важнейших дат в христианстве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом о недопущении изгнания монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры и принудительного закрытия монастыря. Обращение было направлено Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу и настоятелям поместных православных церквей.