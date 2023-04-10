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Forbes: Илон Маск обеднел на 14,5 миллиарда долларов за неделю

Ирэна Колесова
В мире
Forbes: Илон Маск обеднел на 14,5 миллиарда долларов за неделю
Фото: NASA

Американский предприниматель, глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск потерял за неделю 14,5 миллиарда долларов, передает Forbes.

Согласно изданию, его чистое состояние теперь составляет 187,9 миллиарда долларов. Капитал Маска уменьшился на фоне того, что среди инвесторов растет беспокойство о возможной нерентабельности Tesla. Тем не менее, Илон Маск по-прежнему является самым богатым предпринимателем в США и вторым по размеру капитала человеком в мире.

За минувшую неделю акции Tesla потеряли в цене 10,8 процента. Так мировой рынок отреагировал на квартальный отчет производителя электрокаров. В документе говорилось, что количество машин на складах Tesla достигло максимума. Журналисты добавляют, что ранее компания Маска не сталкивалась с пониженным спросом.

Издание Forbes также сообщило, что Москва стала одним из трех городов в мире по совокупному состоянию миллиардеров. Российская столица также заняла шестое место в мире по количеству проживающих миллиардеров. При этом их общее состояние оценивается в 307 миллиардов долларов. По этому показателю Москва уступает только Нью-Йорку и Парижу.

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