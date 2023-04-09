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Москва вошла в топ-3 городов мира по богатству миллиардеров по версии Forbes

Евгений Силаев
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Москва вошла в топ-3 городов мира по богатству миллиардеров по версии Forbes
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва заняла третье место в рейтинге общего капитала живущих в ней миллиардеров. Об этом сообщил журнал Forbes.

Российская столица заняла шестое место в мире по количеству проживающих миллиардеров. При этом их общее состояние оценивается в 307 миллиардов долларов. По этому показателю Москва уступает только Нью-Йорку и Парижу.

По сравнению с 2022 годом, количество проживающих в Москве миллиардеров выросло с 53 до 61. Кроме того, за год их общее состояние увеличилось на 92 миллиарда долларов, пишет журнал.

Рейтинг самых богатых российских бизнесменов по версии журнала Forbes впервые возглавил основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. По данным журнала, состояние бизнесмена оценивается в 25,2 миллиарда долларов.

Также стало известно, что владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно возглавил рейтинг богатейших людей мира. Его состояние оценили в 211 миллиардов долларов. Второе место занял глава Tesla Илон Маск с состоянием в 180 миллиардов долларов. Третьим стал основатель Amazon Джефф Безос — 114 миллиардов долларов.

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