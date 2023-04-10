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«Я его не видел»: Дзюба объяснил, почему не пожал руку Семаку

Ирэна Колесова
Спорт
«Я его не видел»: Дзюба объяснил, почему не пожал руку Семаку
Фото: shutterstock

Игрок «Локомотива» Артем Дзюба не стал пожимать руку тренеру петербургского «Зенита» Сергею Семаку после матча Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч состоялся в Москве и закончился в пользу «сине-бело-голубых». По окончании игры Сергей Семак решил подойти к футболисту и пожать ему руку. Однако Артем Дзюба оставил этот жест без реакции, он просто пошел в помещения для спортсменов под трибунами, передает «Матч ТВ».

— Я его не видел, — лаконично ответил на вопрос Дзюба, когда журналисты попросили его объяснить такой поступок.

Сам же Семак прокомментировал этот случай такой же короткой фразой: «Ничего страшного».

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба обратился к критикам после того, как забил шесть голов в четырех матчах Российской премьер-лиги. Он передал «горячий привет» клубу из Нижнего Новгорода, а также добавил, что его игра на поле стала самым лучшим ответом на любую критику его профессионализма.

Футбол ФК «Локомотив» ФК «Зенит» Сергей Семак Артем Дзюба
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