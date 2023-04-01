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Дзюба ответил своим критикам после шести голов в четырех матчах РПЛ

Ирэна Колесова
Спорт
Дзюба ответил своим критикам после шести голов в четырех матчах РПЛ
Фото: shutterstock

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба обратился к критикам после того, как забил шесть голов в четырех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Мне надо Нижнему Новгороду приветик передать, чтобы кое‑какие люди начали разбираться в футболе… Здесь в руководстве очень много некрасивых вещей сказали, — заявил футболист в беседе с Матч ТВ.

Футболист отметил, что продемонстрировал свои навыки на поле и продолжает победную серию «Локомотива». По его мнению, это самый достойный ответ на любую критику в его адрес. В последнем матче 1 апреля против «Пари Нижний Новгород» команда победила со счетом 4:0, где Дзюба забил дубль в первом тайме игры.

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин заявил, что Артем Дзюба может вернуться в сборную России только после снятия санкций с национальной команды.

После отстранения сборной России от международных соревнований в национальную команду перестали приглашать Дзюбу, а также выступающих за рубежом Алексея Миранчука и Александра Головина.

Футбол Артем Дзюба РПЛ (Российская премьер-лига)
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