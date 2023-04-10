Астролог Глоба назвала знак зодиака, которого ждет сильное разочарование

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Апрель станет месяцем радикальных перемен по мнению многих астрологов. Однако есть знаки зодиака, для которых эти изменения могут быть плачевными.

Астролог Тамара Глоба предупредила Тельцов, что им нужно быть готовыми к жестокому разочарованию. По словам Глобы, неприятности могут постигнуть представителей этого знака на личном фронте. Астролог считает, что виной всему усталость, из-за которой родившиеся под знаком Тельцов могут не сдержаться и наделать много глупостей.

— Тельцы и их вторые половинки в горячности наговорят друг другу такие гадости, которые простить может далеко не каждый, — сообщила Глоба в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам астролога, Тельцам сейчас очень важно держать себя в руках, не позволять излишней эмоциональности и суметь пережить непростой морально месяц. В противном случае они могут столкнуться с большими трудностями, им придется пролить слезы и почувствовать душевную боль.

Также астрологи рассказали, каким знакам зодиака нужно приготовиться к плохим событиям. Так, некоторым из них необходимо остерегаться импульсивного поведения, потому что это может привести к нежелательным последствиям.