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Астролог Глоба назвала знак зодиака, которого ждет сильное разочарование

Ирэна Колесова
Общество
Астролог Глоба назвала знак зодиака, которого ждет сильное разочарование
Фото: shutterstock

Апрель станет месяцем радикальных перемен по мнению многих астрологов. Однако есть знаки зодиака, для которых эти изменения могут быть плачевными.

Астролог Тамара Глоба предупредила Тельцов, что им нужно быть готовыми к жестокому разочарованию. По словам Глобы, неприятности могут постигнуть представителей этого знака на личном фронте. Астролог считает, что виной всему усталость, из-за которой родившиеся под знаком Тельцов могут не сдержаться и наделать много глупостей.

— Тельцы и их вторые половинки в горячности наговорят друг другу такие гадости, которые простить может далеко не каждый, — сообщила Глоба в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам астролога, Тельцам сейчас очень важно держать себя в руках, не позволять излишней эмоциональности и суметь пережить непростой морально месяц. В противном случае они могут столкнуться с большими трудностями, им придется пролить слезы и почувствовать душевную боль.

Также астрологи рассказали, каким знакам зодиака нужно приготовиться к плохим событиям. Так, некоторым из них необходимо остерегаться импульсивного поведения, потому что это может привести к нежелательным последствиям.

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