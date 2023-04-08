Астрологи назвали три знака зодиака, которым стоит приготовиться к плохим событиям

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Астрологи рассказали, каким знакам зодиака нужно приготовиться к плохим событиям в ближайшее время.

Так, Овны могут столкнуться с неожиданными трудностями или препятствиями, но благодаря решимости и быстроте мышления их преодолеют. Необходимо остерегаться импульсивного поведения, потому что это может привести к некоторым нежелательным последствиям.

Скорпиону нужно быть осторожным и избегать ненужного риска. Существует вероятность непредвиденных событий, которые могут вызвать некоторый стресс или беспокойство. Важно уделить время тому, чтобы расставить приоритеты в отношении своего благополучия и убедиться, что есть забота о себе. Астрологи посоветовали избегать вступать в споры или конфликты с другими людьми, так как они могут быстро обостриться.

У Козерога наступает хорошее время для того, чтобы сосредоточиться на карьере и финансовых целях. Они могут получить какие-то неожиданные новости или возможности, которые могли бы помочь продвинуться по службе или улучшить финансовое положение. Но стоит быть осторожными, чтобы не переутомиться и не перегореть. Следует делать перерывы, когда это нужно, и не бояться делегировать задачи другим, передает «Московский комсомолец».

Астролог Тамара Глоба рассказала, что у одного из знаков зодиака есть все шансы озолотиться до конца этого года. По ее словам, некоторым людям постоянно будет благоволить удача, особенно в материальном плане.