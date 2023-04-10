Дом 1959 года постройки капитально отремонтируют в Свиблове

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

В рамках столичной программы капитального ремонта специалисты восстановят дом № 2, корпус 1 в проезде Нансена. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

— Дом № 2, корпус 1 в проезде Нансена, четырехэтажный, элегантный, простой — пример архитектуры середины XX века. Скоро начнутся работы по капитальному ремонту его фасада. Мы разработали уникальный проект капитального ремонта, который учитывает все нюансы объекта. Подобрали современные и надежные отечественные материалы, и технологии, — рассказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

Сначала специалисты тщательно промоют плоскости от накопившихся загрязнений, после чего произведут расшивку швов. На следующем этапе работ предстоит нанести антигрибковый раствор в места намоканий и восстановить кирпичную кладку.

Затем специалисты приступят к приведению в порядок декора. В частности, поврежденные фрагменты лепнины восстановят, а затем гидрофобизируют плоскости фасада.

Кроме того, в Рязанском районе начнется капитальный ремонт дома 1958 года постройки. Наибольший интерес при проведении капремонта этого дома представляют работы с фасадом. Его обновление начнется с расчистки и ремонта штукатурного слоя.