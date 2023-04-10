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Мюзикл «Миссия «Долголетие» покажут 12 апреля в центрах московского долголетия

Никита Худяков

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
Мюзикл «Миссия «Долголетие» покажут 12 апреля в центрах московского долголетия
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В День космонавтики, 12 апреля, для москвичей старшего поколения пройдут бесплатные показы мюзикла «Миссия «Долголетие». Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

— В День космонавтики весь мир еще раз вспоминает о том, какой вклад внесли советские ученые в развитие науки, техники и освоение космоса. Многие участники нашего проекта, когда были еще детьми, стали свидетелями важного события и ликовали со всем миром 12 апреля 1961 года. А сейчас уже они вносят свой вклад в жизнь страны и развитие родного города, создают уникальные культурные проекты, — сказал он.

Отмечается, что мюзикл был снят в честь пятилетия проекта и призван вдохновлять других горожан, а также увековечить достижения для будущих поколений. Действия музыкального фильма начинаются в кабине космического корабля в 2073 году. Главными героями стали четыре участника проекта «Московское долголетие», которые летят наладить дружбу с долголетами из других галактик.

Зрители узнают, как зародился проект, а музыкальные истории раскроют жизни обычных горожан, которые смогли осуществить мечту благодаря «Московскому долголетию», передает официальный сайт мэра Москвы.

Свыше 700 человек присоединились к ассоциации клубов центров московского долголетия. Самые инициативные москвичи старшего возраста вместе организуют городские мероприятия и акции в социальных сетях, продумывают сценарии концертных программ и многое другое.

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