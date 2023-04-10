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Студенты сразятся за Кубок Москвы по финансовой грамотности

Никита Худяков
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Студенты сразятся за Кубок Москвы по финансовой грамотности
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Состязания за Кубок Москвы по финансовой грамотности начнутся 17 апреля. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

— Такие турниры помогают в игровой и соревновательной форме развивать у студентов навыки финансовой грамотности. У ребят есть возможность проявить себя, обменяться знаниями. Желаю всем участникам честной, открытой борьбы, взаимоуважения, и пусть победят сильнейшие, — сказала она.

Отмечается, что между командами пройдут дебаты по вопросам финансовой грамотности, на которых участникам необходимо будет отстоять одну из двух противоположных позиций — «да» или «нет». В нынешнем году предусмотрено шесть тематических блоков: банковские услуги, страхование, инвестиции, личные (семейные) финансы, основы предпринимательства и кредитование, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что свыше 40 команд из столичных вузов примут участие в «Гонке первых». Мероприятие пройдет 11 апреля во Дворце гимнастики в «Лужниках». Студентам предстоит принять участие в кибертурнире, интеллектуальной гонке, а также пройти спортивную полосу с препятствиями.

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