Сергей Собянин пригласил москвичей поддержать участников студенческой «Гонки первых»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Более 40 команд из столичных вузов примут участие в «Гонке первых». Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мероприятие пройдет 11 апреля во Дворце гимнастики в «Лужниках». Студентам предстоит принять участие в кибертурнире, интеллектуальной гонке, а также пройти спортивную полосу с препятствиями.

— На площадке Роскосмоса гости увидят макеты ракетно-космической техники, настоящий скафандр для выхода в открытый космос, а также попробуют свои силы на тренажере стыковки транспортного пилотируемого корабля «Союз», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Посетить мероприятие и поддержать участников смогут все желающие. Для этого нужно пройти предварительную регистрацию.

Мэр также пригласил москвичей на бесплатные спортивные тренировки. Они пройдут в Международный день спорта, который отмечается 6 апреля.

Кроме того, Собянин рассказал, как Москва отметит 100-летие городского спорта. Так, было принято решение сделать празднование юбилея центральным событием спортивного календаря столицы.