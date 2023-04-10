Сергунина: Бренды почти из 100 городов России заинтересованы в участии в маркетах проекта «Московская неделя моды»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На участие в городских маркетах под эгидой проекта «Московская неделя моды» заявки подали 689 дизайнеров из 96 российских городов. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Организаторы получили почти 700 заявок. Больше половины из них прислали дизайнеры женской одежды. Другая популярная позиция — украшения и аксессуары. Члены экспертного совета определят 150 брендов, которые в итоге представят свои коллекции москвичам и гостям столицы 28–30 апреля, — рассказала она.

Фото: Пресс-служба ДПиИР

Больше всего заявок поступило из Московского региона, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска. Дизайнеры, заявки которых одобрят, смогут разместить свои изделия в отдельном каталоге на платформе сделановмоскве.рф, где уже более 1,6 тысячи компаний представили свои бренды.

В период с 6 по 9 мая на ВДНХ пройдет вторая Московская неделя интерьера и дизайна. В рамках мероприятия состоится деловая программа, в ходе которой пройдут открытые лекции и мастер-классы известных производителей, дизайнеров и архитекторов.