BBC призвала Twitter скорее убрать маркировку «государственное СМИ»

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Британская телерадиовещательная корпорация BBC ведет активные переговоры с Twitter для решения вопроса об удалении маркировки «СМИ, финансируемое правительством». Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В настоящее время аккаунт BBC в Twitter обозначен, как «СМИ, финансируемое правительством», однако такая пометка отсутствует на других аккаунтах корпорации в соцсети, в частности BBC News (World), где числится 39,7 миллиона читателей и BBC Breaking News (51,6 миллиона читателей).

— Мы ведем переговоры с Twitter, чтобы решить эту проблему как можно скорее. BBC всегда была и остается независимой. Мы финансируемся британской общественностью за счет лицензионного сбора, — прокомментировали ситуацию представители BBC для CNN.

3 апреля основной аккаунт газеты New York Times лишился галочки верификации в Twitter. Владелец Twitter Илон Маск с критикой отнесся к такому решению издания. Он заявил: настоящая трагедия для New York Times заключается в том, что их пропаганда «попросту перестала быть интересной».