Астролог назвала ошибки в организации дома, которые приводят к финансовым проблемам

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Северная часть квартиры, которая завалена вещами, и неубранная входная зона могут стать причинами финансовых проблем. Об этом рассказала эксперт по учению Васту (индуистскому знанию об организации жилища), астролог, нумеролог Анастасия Турунцева.

По ее словам, северная сторона жилья является зоной притока денег, в идеале там должно быть расположено окно. Если его нет, то складировать ненужный хлам в этой зоне не рекомендуется.

— Еще одна ошибка — грязная и темная входная часть жилища. Она тоже является зоной притока благосостояния в дом. Чтобы приходили деньги, коридор, крыльцо должны быть всегда максимально чистыми и светлыми, — добавила астролог.

При этом финансы могут утекать из семьи через южную и юго-западную части дома через окна, поэтому лучше не держать их открытыми вечером. Нужно плотно закрывать шторами окна, как только заходит солнце, передает «Москва 24».

Эксперт по фэншуй Валентина Боброва также рассказала, что источниками болезней и проблем в семье могут быть ненужные и сломанные вещи. По словам эксперта, если в доме будет много ненужных вещей, то будет блокироваться поступление благоприятной энергии, а плохая продолжит копиться.