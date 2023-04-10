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СМИ: Минфин может увеличить НДПИ на уголь к концу 2023 года

Никита Худяков
Экономика
СМИ: Минфин может увеличить НДПИ на уголь к концу 2023 года
Фото: Unsplash

Минфин рассматривает возможность увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь, в случае хороших финансовых показателей в первом квартале текущего года. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По их информации, увеличение НДПИ на уголь может произойти в четвертом квартале нынешнего года. Отмечается, что введение экспортных пошлин на данный ресурс ведомством не рассматривается.

— Мы продолжаем мониторить ситуацию в угольной отрасли. Если первый квартал будет с хорошими финансовыми результатами, будем предлагать повышенный НДПИ на четвертый квартал, а не введение экспортных пошлин, — сказала пресс-служба Минфина.

Издание отмечает, что российские власти уже несколько раз увеличивали налог на горно-металлургическую промышленность, в результате чего поступления налогов увеличились в два раза, до 360 миллиардов рублей, говорится в материале.

В феврале стало известно, что добыча полезных ископаемых обеспечила порядка 40 процентов всех налоговых поступлений в консолидированный бюджет России в прошлом году.

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