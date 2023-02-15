«Известия»: Добыча ископаемых обеспечила 40 процентов налоговых доходов РФ в 2022 году

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Добыча полезных ископаемых обеспечила порядка 40 процентов всех налоговых поступлений в консолидированный бюджет России в прошлом году. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое было проведено на основе данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

Так, журналисты пишут, что налоговые доходы в бюджет страны превысили показатели 2021 года на 17,7 процента, то есть на 5,05 триллиона рублей, достигнув 33,58 триллиона к концу 2022 года.

При этом резкий рост налоговых отчислений был отмечен весной прошлого года на фоне рекордных цен на сырье. Кроме того причиной стал повышенный спрос на российские энергоносители и возросший курс рубля.

По информации «Известий», 72 процента всего прироста фискальных доходов обеспечил налог на добычу полезных ископаемых, а дополнительные поступления обеспечили внутренние НДС, НДФЛ, а также доход от добычи углеводородов и налог на прибыль.

Французский журналист Жан-Мишель Беза в понедельник, 13 февраля, написал в своем материале для газеты Le Monde, что российская экономика оказалась куда более стойкой, чем предполагали западные страны.