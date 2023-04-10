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Приметы и советы

В США назвали российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса

Никита Худяков
В мире
В США назвали российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса
Фото: Unsplash

Новейшие российские ядерные торпеды «Посейдон» являются оружием апокалипсиса. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявили журналисты Popular Mechanics.

— Мало того, что каждая торпеда «Посейдон» имеет весомую мощь примерно в две мегатонны, они также оснащены ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения торпеды, — говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что в США скептически относятся к техническим возможностям России по созданию такого оружия. Он добавил, что, несмотря на это, Москва может вскоре развернуть торпеды «Посейдон» у берегов Тихого океана, напрямую угрожая всем военно-морским базам США в Тихом океане, а также городам Сан-Диего, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Предполагается, что ядерная боеголовка сработает в намеченной базе или гавани, а разрушения будут больше, чем при цунами, говорится в статье.

Помимо «Посейдона», Россия обладает гиперзвуковыми комплексами «Кинжал». Они являются самыми быстрыми устройствами, которые не способна сбить ни одна система ПВО в мире. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве» об уникальности данного оружия. По его словам, к нынешнему моменту такого оружия нет фактически ни в одной армии мира.

Россия США Ядерное оружие
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