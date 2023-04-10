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Приметы и советы

В Госдуме предложили разблокировать Twitter в России

Лейла Алиева
Общество
В Госдуме предложили разблокировать Twitter в России
Фото: shutterstock

Разблокировка Twitter поможет объяснять западной аудитории позицию России. Такое мнение выразил в понедельник, 10 апреля, депутат Госдумы Антон Горелкин.

— Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств. Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов, тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства (соцсети — прим. «ВМ»), — отметил он.

Если соцсеть Twitter нацелена на нейтралитет, то можно продолжить с ней диалог в рамках российских законов, добавил депутат. При этом она может стать удобной площадкой, чтобы Россия могла объяснять западной аудитории свою позицию, заключил Горелкин в своем Telegram-канале.

В начале марта прошлого года Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничила доступ к социальной сети Twitter в России. Сервис микроблогов заблокировали на основании статьи 15.3 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

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