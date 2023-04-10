Андрей Бочкарев: Дублер МКАД в Новой Москве запустят в 2026 году

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Строительство дублера МКАД в Новой Москве — трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — планируется завершить в 2026 году. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новая трасса продублирует южную и юго-западную части МКАД на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

— На сегодняшний день эта дорога готова на две трети. Два участка находятся в процессе строительства. Еще три отрезка — от Киевского до Калужского шоссе, от Калужского шоссе до ТПУ «Столбово», от Боровского до Киевского шоссе — уже готовы, — рассказал Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, самым сложным на трассе станет последний, 14-километровый участок магистрали от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Его строительство начали недавно.

Всего в Новой Москве в 2023 году планируют создать более 30 километров дорог. Речь идет в том числе о строительстве дорожных сетей городского округа Троицк и поселения Мосрентген.

На новом Внуковском шоссе в ТиНАО появились два подземных пешеходных перехода. Они обеспечили пешеходную связь между остановками общественного транспорта в районе улиц Лукинской, Федосьино и Анны Ахматовой в микрорайоне Переделкино Ближнее.