Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: Дублер МКАД в Новой Москве запустят в 2026 году

Полина Пашкина
Город
Андрей Бочкарев: Дублер МКАД в Новой Москве запустят в 2026 году
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Строительство дублера МКАД в Новой Москве — трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — планируется завершить в 2026 году. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новая трасса продублирует южную и юго-западную части МКАД на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

— На сегодняшний день эта дорога готова на две трети. Два участка находятся в процессе строительства. Еще три отрезка — от Киевского до Калужского шоссе, от Калужского шоссе до ТПУ «Столбово», от Боровского до Киевского шоссе — уже готовы, — рассказал Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, самым сложным на трассе станет последний, 14-километровый участок магистрали от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Его строительство начали недавно.

Всего в Новой Москве в 2023 году планируют создать более 30 километров дорог. Речь идет в том числе о строительстве дорожных сетей городского округа Троицк и поселения Мосрентген.

На новом Внуковском шоссе в ТиНАО появились два подземных пешеходных перехода. Они обеспечили пешеходную связь между остановками общественного транспорта в районе улиц Лукинской, Федосьино и Анны Ахматовой в микрорайоне Переделкино Ближнее.

Строительство Москва Андрей Бочкарев Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Все мнения
О проекте