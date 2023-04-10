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Дни открытых дверей пройдут в апреле в столичных колледжах

Никита Худяков
Город
Дни открытых дверей пройдут в апреле в столичных колледжах
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Московские колледжи в апреле приглашают старшеклассников на дни открытых дверей. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Ирина Швец.

— Мы покажем возможности, открывающиеся перед выпускниками, и расскажем, как получить востребованную специальность, которая будет достойно оплачиваться. Вы узнаете все о современных программах обучения и трудоустройстве, — сказала она.

Кроме того, старшеклассники смогут пообщаться со студентами и преподавателями, а также посетить мастерские и лаборатории. Отмечается, что на дне открытых дверей появится возможность принять участие в мастер-классах и интерактивных играх, передает официальный сайт мэра Москвы.

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила, что в столичных школах продолжается развитие предпрофессионального образования, что оказывает положительное влияние на качество обучения. По ее словам, при разработке нового стандарта специалисты применяли ряд подходов для углубленного изучения предметов.

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