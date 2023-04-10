Известный биолог Кузякин скончался в больнице в Москве

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Москва, Котельническая набережная, 1/15 Карта всех событий

В столичной больнице скончался известный биолог, профессор Владимир Кузякин. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 10 апреля.

По данным собеседника «ВМ», ученого госпитализировали 31 марта после того, как он пережил падение из окна высотки на Котельнической набережной. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, профессор умер 8 апреля в больнице.

Владимир Кузякин был известен своими научными работами в области охотоведения и зоогеографии. Доктор биологических наук опубликовал около 200 научных работ. Известно, что он принимал активное участие в разработке системы отслеживания водоплавающих птиц на территории Российской Федерации.