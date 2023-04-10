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Три человека пострадали из-за разбитой посылки с химикатами в ПВЗ в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Три человека пострадали из-за разбитой посылки с химикатами в ПВЗ в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Ивантеевская ул. 13, корп. 1 Карта всех событий

В столичном пункте выдачи заказов одной транспортной компании разбили посылку с химикатами, в результате чего трое человек обратились за медицинской помощью. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 10 апреля.

По данным собеседника «ВМ», инцидент произошел в отделении на улице Ивантеевской, дом 13, корпус 1. В помещении кто-то уронил посылку, в которой разбилась некая стеклянная тара. Через некоторое время все сотрудники и посетители отделения, а также остальные работники первого этажа бизнес-центра почувствовали першение в горле и жжение в глазах. Люди эвакуировались из здания.

В результате происшествия три человека обратились за медицинской помощью, одного из них госпитализировали.

Другой инцидент произошел в детском саду в Новой Москве. Ребенок перепутал воду с химикатами и был госпитализирован.

Отравления Посылки Москва Район Богородское Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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