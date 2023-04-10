Названы самые трудные слова в «Тотальном диктанте»

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Филологи, которые проверяли тексты «Тотального диктанта» в Новосибирске, обнаружили девять ошибочных вариантов написания слова «сызмальства». Об этом рассказала руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова.

— Пальма первенства в этом году за двумя словами. Это слово «кардинально», которое люди упорно пишут как «координально». Второе «любимое» слово — это «сызмальства». Такое народное, просторечное, разговорное, понятное, но девять вариантов написания мы выявили, — отметила она.

Так, это слово писали как «с измальства», «с ызмальства», «с ъ измальства» и «сызмальство». Также ошибки совершали в словах «барсук», «рябчик» и «муравей», передает РИА Новости.

Ежегодная всероссийская акция «Тотальный диктант» состоялась в минувшую субботу, 8 апреля. Одной из площадок стала редакция газеты «Вечерняя Москва». Сотрудники и гости «ВМ» проверили свои знания. Текст был посвящен выдающемуся ученому, путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.