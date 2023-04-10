Андрей Бочкарев: Реконструкция железнодорожного участка от Курского вокзала до Площади трех вокзалов завершится до конца года

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Москва, Курский вокзал Карта всех событий

Реконструкцию железнодорожного участка от транспортного узла Площадь трех вокзалов до Курского вокзала планируется завершить до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 10 апреля.

— Реконструкцию железнодорожной инфраструктуры на участке Площадь трех вокзалов — Курская мы ведем поэтапно. Уже в этом году мы планируем завершить здесь все работы. К настоящему времени готовность объекта мы оцениваем в 83 процента, — рассказал он.

Специалисты также завершают реконструкцию платформы Площадь трех вокзалов, на прилегающей территории уже начались работы по благоустройству. Помимо этого, более чем на 50 процентов завершен ремонт трех платформ Курского вокзала.

В 2024 году завершится строительство двухпутного моста через реку Яуза и путепроводов, а также модернизация станции Серп и Молот, заключил Бочкарев.

Помимо этого, уже в 2023 году завершится строительство МСД. Создание МСД и Южной рокады завершит формирование системы хордовых магистралей столицы — по сути, Четвертого транспортного кольца в средней части города.