Одиннадцать человек погибли в ДТП на дорогах столицы за неделю
В период с 3 по 9 апреля на дорогах столицы погибли 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 10 апреля.
По данным ведомства, в столице за прошедшую неделю произошло 139 ДТП, в которых погибли 11 человек и еще 139 получили различные травмы, в том числе 19 детей в возрасте до 16 лет.
Всего за отчетный период в Москве произошло 55 столкновений транспортных средств. За тот же срок сбили 49 пешеходов, причем в 30 процентах случаев аварии происходили в зоне действия специальных переходов.
Больше всего ДТП произошло в среду и четверг: по 23 дорожно-транспортных происшествия. Меньше всего столкновений зарегистрировали в воскресенье — 15. Также на прошлой неделе случилось по восемь аварий с участием мотоциклов и велосипедов.
По сравнению с предыдущей неделей, количество ДТП на дорогах столицы увеличилось. С 27 марта по 2 апреля в Москве было зарегистрировано только 109 аварий.