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Приметы и советы

Одиннадцать человек погибли в ДТП на дорогах столицы за неделю

Степан Жирнов
Происшествия
Одиннадцать человек погибли в ДТП на дорогах столицы за неделю
Фото: Госавтоинспекция Москвы

В период с 3 по 9 апреля на дорогах столицы погибли 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 10 апреля.

По данным ведомства, в столице за прошедшую неделю произошло 139 ДТП, в которых погибли 11 человек и еще 139 получили различные травмы, в том числе 19 детей в возрасте до 16 лет.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

Всего за отчетный период в Москве произошло 55 столкновений транспортных средств. За тот же срок сбили 49 пешеходов, причем в 30 процентах случаев аварии происходили в зоне действия специальных переходов.

Больше всего ДТП произошло в среду и четверг: по 23 дорожно-транспортных происшествия. Меньше всего столкновений зарегистрировали в воскресенье — 15. Также на прошлой неделе случилось по восемь аварий с участием мотоциклов и велосипедов.

По сравнению с предыдущей неделей, количество ДТП на дорогах столицы увеличилось. С 27 марта по 2 апреля в Москве было зарегистрировано только 109 аварий.

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