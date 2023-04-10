Мошенники придумали новый способ кражи денег по QR-коду. Как работает схема и можно ли себя обезопасить

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Мошенники придумали новую схему обмана — выведение денег по QR-коду, который можно создать в мобильном приложении банка. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, как работает подобный вид мошенничества и можно ли обезопасить себя и свой кошелек.

Как работает схема

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, как работает схема. По его словам, теперь мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и говорят, что им поступил запрос на снятие средств, а для отмены просят прислать QR-код.

— После получения кода они снимают деньги со счета жертвы. Такая схема очень легко работает, достаточно несколько кликов, чтобы списать деньги со счета человека, — заметил специалист.

Кроме того, злоумышленники могут фотографировать код на оплату, когда человек пытается расплатиться им в магазине на кассе. Однако это не поможет им заполучить средства, успокоил Муртазин.

— Если мошенник получает доступ к QR-коду, который был создан для перевода денег в определенный магазин, он не сможет перенаправить их себе на карту. В этой ссылке уже предопределено место получения средств, — пояснил Муртазин. — А использовать эту ссылку позже уже не получится, потому что она действует единожды.

Можно ли себя защитить

Обезопасить свой кошелек можно, уверен эксперт. Для этого стоит быть немного бдительнее.

— Перестать общаться с мошенниками по телефону и не передавать QR-коды третьим лицам — единственный рабочий метод, который поможет не попасться на уловки обманщиков, — порекомендовал Муртазин.